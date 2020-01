Klejtrup Hallen får ny lyd og nyt tag

Meldingerne ud af de 20 år gamle højttalere i Klejtrup Hallen lød efterhånden noget uldne.

Det gør de ikke længere.

Hallen har nemlig indkøbt nye højttalere for de 100.000 kroner, som Sparekassen Hobro Fonden tidligere bevilgede.

Beløbet inkluderer beslag samt opsætning.

- De gamle højttalere i Klejtrup Hallen var ved at være slidt op efter 20 år i funktion.

- Såfremt der stadig skal være god lyd til de mange sportsaktiviteter, som foregår i Klejtrup Hallen året rundt og specielt i vinterhalvåret, måtte de gamle skiftes ud, forklarer Michael Nøhr, der er formand for bestyrelsen i Klejtrup Hallen.

Frivilligt arbejde

Sparekasse fonden nøjedes ikke med at sige ja til højtalerne, men har i tilgift accepteret at støtte opsætning af nyt tag på hallen med 200.000 kroner, hvormed Sparekassen Nord Fonden i alt har bevilget 300.000 støttekroner.

Taget, som står i 600.000 kroner, sættes op til foråret.

Ved selv at lade frivillige ophænge førnævnte højttalere og beslag sparer Klejtrup Hallen i øvrigt 20.000 kroner på højttalerkontoen.

Bedre tilskuer faciliteter

De penge medgår nu til tag-projektet.

Senere på foråret forventer bestyrelsen at sætte endnu et projekt i værk.

Det handler om at forbedre forbedre tilskuerfaciliteterne i Klejtrup Hallen.

Lige nu levner hallen ikke megen tilskuerplads ved siden af halgulvet.

Med ved at etablere en tilskuertribune, der hæves over halgulvet og får indgang cafeteriaet, kan publikum fremover gå direkte fra cafeteriaet og ud til hallen for at følge aktiviteterne, der foregår på halgulvet.