Fokus på De Forbandede År

Filmen om De Forbandede År sætter fokus på samarbejdspolitikken i Danmark i besættelsestiden under 2. Verdenskrig.

Den skildrer krigens nådesløse greb om en dansk familie i de første år af besættelsen (1940-43), hvor samarbejdspolitikken eksisterede.

Kontroversielt samarbejde

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor elektronikfabrik og har en kone og fem børn.

De lever det gode, privilegerede overklasseliv på Strandvejen nord for København, da nazisterne besætter Danmark i april 1940.

Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked.

Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.

Instruktør Anders Refn siger:

- De Forbandede År handler om den mest dramatiske og skelsættende periode i forrige århundrede og går tæt på de voldsomme og pinefulde konflikter, som overgangen fra et frit demokrati til en besat nation indebar.

”Et underbelyst kapitel”

- Min medforfatter Flemming Quist Møller og jeg har haft et ønske om at belyse samarbejdet mellem danskerne og nazisterne, som i dansk filmhistorie er et af de mest underbelyste kapitler af krigen.

- Med udgangspunkt i Familien Skov har vi sat os for at skildre et nuanceret billede af konflikten mellem de holdninger og handlinger, som prægede den danske befolkning i årene under besættelsen.

Disse holdninger og handlinger ændredes markant under krigens udvikling og afspejlede både generationsmæssige og samfundsmæssige modsætninger.

Så vidt instruktøren.

I rollen som parret Karl og Eva Skov møder vi Jesper Christensen og Bodil Jørgensen.

Og som parrets fem børn medvirker Mads Reuther som Aksel, Gustav Dyekjær Giese som Michael, Sara Viktoria Bjerregaard som Helene, Lue Dittmann Støvelbæk som Knud og Sylvester Byder som Valdemar.

