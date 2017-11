Velkommen til nye, lokale tilflyttere i Skelund

Rasmus - der er ny husejer i Skelund - blev budt velkommen af Peter Muhl. Foto: Leo Korsgaard.

Skelund Hovedgade nr. 3 har i løbet af sommeren skiftet ejer.

Rasmus er 23 år og i lære som automekaniker i Ravnkilde. Da vi besøgte ham for nylig gik han og hans far og omlagde sten i indkørslen. De har haft fliserne oppe, for at tilslutte nye dræn til kloakken, en tur rundt om hele huset i en dybde af omkring 1.90 meter, et drøjt arbejde, men et arbejde der i den grad allerede kunne mærkes. Kælderen var lidt fugtig, men det er nu en saga blot.

Rasmus har købt huset, især fordi kælderen tiltalte ham. Som en der godt kan lide at gå at rode med forskellige ting, er det gamle elektrikerværksted et paradis af plads.

Borgervækst Skelund-Veddum var forbi og sige velkommen og fortælle lidt om lokalsamfundet, og overrakte den sædvanlige velkomstkurv med blomster, kirsebærvin og en række gode tilbud fra lokale foreninger og erhvervsdrivende.

Også Idrætsvej 17 – har skiftet ejere. Erik og Rut Jørgensen er flyttet ind i løbet af 2017.

– Vi var forbi med velkomstkurv og kirsebærvin. De var ikke sene til at byde os indenfor på kaffe, fortæller Leo Korsgaard.

Huset har fået en gevaldig tur inden døre, bl.a. nyt køkken og badeværelse. Eriks hænder er skruet rigtig på og han er ikke bange for håndværk. Resultatet er i top.

Borgervækst byder på vegne af lokalsamfundet endnu engang velkommen til Erik og Rut.

I den næste tid skal vi igen rundt. Det forlyder fra vore “spejdere”, at der er solgt yderligere 2 ejendomme, men herom senere.

Borgervækstgruppen fra de to byer har Jens Eriksen, Søren Engelhardt, Peter Muhl og Leo Korsgaard til at styre begivenhederne.