Var i fornemt selskab

Lars Bonderup Bjørn. ?Foto: Privat.

I selskab med Dronning Margrethe, Fidel Castro og Lars, Bonderup Bjørn

Den store, trofaste deltagerskare som var mødt frem, fik mange oplevelser mandag eftermiddag 27. marts, da Lars Bjørn gæstede Fortælleværkstedet i Terndrup.

Lars B B er født i 69, Cand.oecon, Ph.d og formand for en lang række bestyrelser i både det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. Århus Universitet, CKU, Nissens Kølerfabrik, RC Beton, Pilgrim, In 2 House, Dan-Doores og Dacapo. Medlem af bestyrelsen for Nordjyske Medier og Vestergaard Marine Service, Odense Teater, og har tidligere været direktør for Ålborg Industries og MAN Diecel.

Marie Ottosen har i sin beretning valgt kun at bringe nogle få af de mange oplevelser, deltagerne blev tildelt mandag eftermiddag.

I 1995 havde Dronning Margrethe, Fidel Castro, til bords i Riddersalen på Christiansborg, anledningen var FNs sociale topmøde. Dette fik følger for Lars B.

I 2005 havde man indledt en tredje en grøn revolution på Cuba, det betød at de 11 millioner som bor på øen hver fik en elsparepærer købt hos Phillips i Danmark. Et andet tiltag var at skifte gamle diesel motorer ud med nye moderne. Lars var på det tidspunkt direktør for MAN i Danmark, men så store ordre gav man normalt videre til moderselskabet i Tyskland. Der kom dog besked fra Castro om at hvis MAN ville sælge skulle det være fra Danmark, Castro havde jo haft Dronningen til bords.

Den ordre blev til 6 milliarder kroner. For at afslutte handlen tog Lars og en divisionschef til Cuba og blev behandlet som fyrster i mødet med relevante ministre, og handlen kom på plads.

Man blev spurt om man ville møde Castro, det ville man, og kl. 23,45 blev der sendt vagter for at hente de to danskere til Parlamentet hvor regeringen var samlet. Da Lars havde udvekslet en samtale med Castro, bad denne Lars om at tale for parlamentet, dette skete Lars roste Cuba for deres nye miljøtiltag, men blev dog også i debatten efter kritisk og spurgte til menneske rettighederne i landet. Castro havde harmdirrende svar parat og henviste til kineserne og at Castro aldrig som Kina havde brugt våben mod eget folk.

Trods det sene tidspunkt 1-2 inviterede Castro på middag til de danske gæster en tolk og to ministre. I debatten her var Castro stolt over at Cuba var det land som uddannede flest læger pr. indbygger og at landet havde sendt flest læger til Afrika. Mødet med Dronningen blev også her draget frem. Kl. 06:00 meddelte Castro at han skulle nå et kort møde inden han skulle i seng. Dog blev der givet gaver til gæsterne, en flaske Havanna rom til Lars, en kasse cigarer til hans fjender og til Dronning Margrethe en cigar der var rullet med stor kærlighed.

Lars har for øvrigt skrevet flere bøger om sine ideer og oplevelser, dette er kun en lille bid af en spændende historie.

Mødet var et meget værdigt men det sidste i denne sæson.