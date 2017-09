To Modeshows med de fire

Dorte, Butik Torben (tv), har i samarbejde med Susanne, Butik Birit, Thomas, AllesSko og Anni, Bundgaard Guld og Sølv arrangeret modeshows på davinci Ristorante. Foto: hhr-freelance.dk

Butik Torben har i samarbejde med Butik Birit, AllesSko og Bundgaard Guld og Sølv arrangeret ikke kun et men to modeshow på davinci Ristorante.

Det første holdes torsdag aften 7. september og det andet onsdag aften 13. september.

Grunden til det er, at mange ikke når at sikre sig en billet og at servicen i de butikker, der holder åbent efter modeshowet, gerne vil yde det allerbedste for de mange kunder, der benytter sig at at gøre en god handel, når modeshowet er slut, og det kan vi, når vi spreder det over to gange, fortæller butikschef hos Torben, Dorte Bach.

AllesSko viser sko og støvler til efteråret, Bundgaard Guld og Sølv kommer med det nyeste i tasker og smykker, Butik Birit står for nye kollektioner i lingeri, mens Torben viser efterårsmoden i tøj.

Meeen – selv om der nu er 2 muligheder, skal man ikke vente alt for længe med at købe billet, for der vil som altid være rift om dem.

Butik Birit, AllesSko og Torben har åbent efter begge modeshows.