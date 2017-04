Deltag i Tennissportens Dag hos Hadsund Tennisklub

Det mener bestyrelsen for Hadsund Tennisklub og inviterer derfor til: “Tennis er for alle” hvor interesserede kan deltag i Tennissportens Dag i Hadsund Tennisklub

Lørdag 29. april afvikler Hadsund Tennisklub også arrangementet: “Tennis er for alle” sammen med godt 200 andre tennisklubber landet i samarbejde med DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

Hadsund Tennisklub inviterer til tennisspil, instruktion og hygge på klubbens adresse fra kl. 10.00.

– Tennis er en sport for livet, og tennis er muligt at dyrke af alle uanset niveau. Tennis åbner for nye venskaber, ligesom familie- samt arbejdsrelationer kan plejes. Det er målet, at endnu flere danskere fremover vil nyde det fascinerende tennisspil, som naturligvis også er godt for helbredet, siger visionsleder i “Bevæg dig for livet – Tennis”, Lorenz Sønderby.

Formand i Hadsund Tennisklub Vita Birkeholm, supplerer: – Vi ser frem til at åbne dørene op for en masse nysgerrige mennesker på Tennissportens Dag.

Det er gratis at deltage, og man kan låne en tennisketsjer i klubben.

Tennissportens Dag afvikles over hele landet, og konceptet er en del af Bevæg Dig For Livet-bevægelsen under DGI og DIF.

Du kan tilmelde dig og læse mere om Tennissportens Dag på deres hjemmeside, hvor du ligeledes få et overblik over alle de klubber, der afholder Tennissportens Dag.