Tematurisme er fremtiden

Turistchef Kristina

VisitMariagerfjord opruster tematiseret og digitalt

Den kommunale turistorganisation VisitMariagerfjord var forleden vært ved det årlige dialog-møde for hele områdets turismeaktører.

På mødet kunne turistchef Kristina Lehmann Schjøtt fortælle, at sæsonen 2016 havde været en rigtig god sæson med markant fremgang i de lokale overnatningstal, og at den netop overståede 2017-sæson ser ud til at lande på samme gode niveau som 2016 – trods vejret.

Kristina Lehmann Schjøtt kunne også fortælle de ca. 40 fremmødte aktører, at Mariagerfjord i 2017 for alvor havde markeret sig på Danmarkskortet gennem flere store og vellykkede projekter fx Træskibsstævnet, Dronningebesøget og indvielsen af Danmarks første certificerede vandrerute Panorama-ruten i Bramslev Bakker. Panorama-ruten har ikke bare trukket mange gæster til, den har også givet en helt fantastisk profilering af området i både dansk og udenlandske presse.

Sommeren 2017 var også året, hvor VisitMariagerfjord for alvor trådte i karakter som digital destination. Med en helt ny App og indvielse af den første af flere digitale info-skærme er turist-serviceringen nu udvidet, så gæsterne døgnet rundt kan få aktuel information om både attraktioner, overnatning- og spisesteder, aktiviteter mm.

Antallet af besøg på hjemmesiden runder i 2017 de 100.000, ligesom interessen for at følge VisitMariagerfjord på de sociale medier stiger markant. Kristina Lehmann Schjøtt orienterede også om, at områdets gæster i stadig stigende grad fokuserer på individuelle tema-ture fx vandring, og at tema-turisme derfor vil få øget fokus i den fremadrettede markedsføring i både ind- og udland.

Aktuelt samarbejder VisitMariagerfjord også med turistorganisationerne i Rebild og Vesthimmerland om et fælles tema-projekt, der sætter fokus på lokale fødevare- og outdoor-oplevelser, kaldet Made in Himmerland, og hvor ca. 40 lokale turismeaktører deltager.

Men 2018 bliver bestemt heller ikke kedelig, lovede Kristina Lehmann Schjøtt.

I starten af juni indvies det store byfornyelses-projekt “Så vender vi byen..” i Øster Hurup – et kæmpe løft til områdets største turistmål. Projektet omfatter ny samlingsplads og tårn i midtbyen, promenade mellem by og havn samt en Engbro til stranden, så byen og havnen kommer til at hænge bedre sammen. I Mariager vil der også i 2018 være fokus på roserne, da Danmark bliver er vært for et stort internationale World Rose Convent, der naturligvis også skal besøge Rosernes By. Senere på året er Mariager vært for Skandinaviens største miniature messe, hvor der forventes flere tusinde gæster. I Hobro er der store planer for Fyrkat – og i den nordlige del af kommunen et fortsat stigende fokus og efterspørgsel på friluftsaktiviteter som fx vandring og cykling.

Endelig glædede turistchefen sig over, at turisterne på E45 nu fremover får hele 4 “hints” til at forlade motorvejen for at besøge lokale Mariagerfjord attraktioner, når de nye brune attraktions-skilte i foråret 2018 monteres ved afkørsel 37 – 41.