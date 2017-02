Synstest er mere end du aner

Velkommen til vores nye team Mette, (tv), Ina og Britt som fejres med halv pris på hele brinnen. Foto: Privat.

Ny undersøgelse viser, at danskerne ved for lidt om, hvad en synstest hos din lokale optiker kan vise. Men der er forskel på, hvor grundig en synstest er, så se dig for, før du vælger optiker.

Hos Profil OPTIK i Hadsund vil man derfor gerne udbrede kendskabet til, hvad en grundig synstest indebærer – og hjælpe til med at afgøre, hvornår et besøg hos en øjenlæge er nødvendigt.

Bygningsfejl, grøn stær, samsynsproblemer og forkalkning. En undersøgelse, som YouGov har foretaget for Profil Optik, viser at danskerne er i tvivl om, hvad en grundig undersøgelse hos en optiker kan vise. Den tvivl vil Profil Optik i Hadsund gerne være med til at udrydde.

– Hos os handler det om at sikre, at kunderne får den bedste behandling og det bedst mulige syn. Grundighed og tryghed er en vigtig del af det, vi ønsker at tilbyde vores kunder, og derfor har vi investeret i topmoderne teknologi, som også benyttes af mange hospitaler, siger butikschef, Ina Lykke Holk fra Profil Optik i Hadsund.

Hos Profil Optik i Hadsund anvender man et af markedets mest avancerede såkaldte Fundus kameraer, der kan tage billeder af øjenbaggrunden.

Sammen med det patenterede Retinalyze screeningsprogram giver det optikeren mulighed for at spotte tidlige tegn på uregelmæssigheder, bl.a. forkalkning i øjet, også kaldet AMD.

– Vores FundusTest sker som en del af synsundersøgelsen. Hvis FundusTesten viser tegn på uregelmæssigheder, sender vi billedet videre til en af vores tilknyttede, danske øjenlæger, som kommer med en tilbagemelding indenfor to hverdage – sammen med en anbefaling om et evt. videre forløb hos enten egen læge eller øjenlæge. Vi stiller ingen diagnoser, og vores samarbejde med øjenlæger sikrer, at vores kunder altid kan føle sig i trygge, siger Ina Lykke Holk.

Udover fokus på øjensundhed har Profil Optik, der er en af landets største optikerkæder, gennemgået andre store forandringer i den seneste tid.

Når du går ind hos en optiker, kan du være næsten 100 procent sikker på én ting. Brillerne i butikkens udstilling er hængt op mærke for mærke. Det er naturligvis nemt for butikken, når der skal skiftes udstilling, men det er ikke nødvendigvis særlig inspirerende eller overskueligt for kunderne. Den vanetænkning har Profil Optik nu gjort op med. Til gavn for kunderne.

– Vores undersøgelser viser, at hovedparten af kunderne interesserer sig mere for stil og for, hvad brillerne skal bruges til, end for varemærket. Derfor har vi bygget vores butik om, så brillerne nu er hængt op efter nogle hovedgrupper, som tydeligt afspejler forskellige stilarter og behov. Det har gjort det meget nemmere at finde sin brilletype, fordi man kan gå målrettet efter den stil, man har brug for og lyst til, siger Ina Lykke Holk.

Brillerne i Profil Optik forretningerne er opdelt i følgende hovedgrupper: Fashion, Business, Active & Sport, Young & Kids.

Også andre tiltag skal gøre det nemmere for kunderne at få valgt de rigtige briller.

Profil Optik lancerede som den første optikerkæde i Danmark sidste år et “Lifestyle Abonnement”, som giver kunderne mulighed for at få briller til alle livssituationer og behov.

– Vores ’Lifestyle Abonnement’ betyder, at man nu for et fast, månedligt beløb kan få sig en garderobe af briller og dermed få briller til enhver lejlighed, siger Ina Lykke Holk.