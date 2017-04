Synlighed ved boligsalg

Ejendomsmægler ?Tom Pedersen indfører et ?nyt begreb i branchen: ?Fokusannoncer. ?Foto: hhr-freelance.dk

Er Solgt eller Gratis godt nok? Nej, er den klare udmelding fra Ejendomsmægler Tom Pedersen.

Branchen trænger til fornyelse og vi vil gerne gå først!

– Derfor indfører vi noget nyt Fokusannoncer, der med en mere personlig indgangsvinkel vil gøre det op med de traditionelle boligbilleder og annoncetekster, siger Tom Pedersen, indehaver af Ejendomsmægler Tom Pedersen, Hadsund.

At sælge et hus er en stor beslutning med mange følelser involveret. Når beslutningen om at sælge endelig er truffet, oplever vi som oftest, at det ikke kan gå for hurtigt med at komme videre. Det er her, at upersonlige billeder og faktuelle salgstekster bliver en kedelig oplevelse for sælger. Sælger skal have en følelse af, at det de har haft kært behandles på en sådan vis, at sjæl og følelse kommer med som en del af nøgleoverdragelsen, siger Tom Pedersen.

– Vi lancerer snart den første Fokusannonce og forventer den vil give så megen opmærksomhed, at flere Fokusannoncer vil følge som et resultat af succesen. Vi overvåger hvert emne vi har til salg mht. besøg på alle relevante boligsider og ser en klar sammenhæng mellem salg og søgninger. Det er vores overbevisning, at Fokusannoncerne vil løfte søgningerne markant og dermed også øge sandsynligheden for et hurtigt salg.

Fokusannoncerne bliver altid efterfulgt af et åbent hus arrangement, hvor man har mulighed for at møde sælger. Sælger kender jo huset bedst og kan give lidt historie og gode oplevelser med på vejen.

Fokusannoncerne vil indledningsvist blive markedsført i trykte medier.