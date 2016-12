Stor miljømesse på vej

Susanne Zimmer en af initiativtagerne til miljømessen ”Flere generationer - et klima”. Foto: Privat.

Vi kan alle gøre noget for klimaet, og på denne messe er der både viden og gode ideer at hente.

Der har aldrig været noget bedre tidspunkt at involvere sig i miljøspørgsmål end lige nu.

Det mener Susanne Zimmer fra Alternativet, vi er født på denne klode, og vi har ansvaret for at give den videre til de næste generationer i god stand. Men fortsætter vi ud af den vej, vi er påbegyndt, med overforbrug, forurening, afhængighed af fossile brændstoffer og klimaforandringer, vil det uundgåeligt føre til en forringelse af levevilkår og tab af livskvalitet for de kommende generationer.

Overnævnte udfordringer har vi allerede kendt til i mange år. Det har vist sig at være vanskeligt for politikerne at løse disse udfordringer ved hjælp af lovgivning. Det skyldes til dels de mange modsatrettede interesser og den kortsigtede økonomiske vinding ved at fortsætte ud af den vej vi er påbegyndt. Desuden er politikerne magtesløse uden en folkelig opbakning. Vi må hver især gøre en indsats for at skabe en grønnere og bedre verden at leve i nu og i fremtiden. Det er os, der skal stille krav om omstilling.

Derfor har Susanne Zimmer fra Alternativet Rebild og folketingskandidat for Alternativet i Nordjylland taget initiativ til en stor miljømesse “Flere generationer – ét klima” 5. februar 2017 i Kulturstationen i Skørping.

Under overskriften “Mange Bække små – gør en stor Å” sættes der fokus på de mange tiltag, vi hver især kan gøre for at ændre kurs og skabe en bedre, grønnere og renere verden. Arrangementet er tænkt som en dag hvor hele familien kan deltage. På messen kan man møde stande fra Permakultur Danmark, cafe med mad fra Halkær Kro, et insekthotel, bæredygtig garderobe, bygning af vindmøller i skrammel for børn, IT miljøspil og meget andet. Der er stadig ledige stande. Så har du noget at byde ind med, der er relevant for messen, kan man henvende dig til Susanne Zimmer.