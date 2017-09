SpisRigtigt i nyt samarbejde med LOF….

En klinisk diætist er uddannet i behandling af ernæringsrelaterede sygdomme og har en dybtgående viden om sammenhængen mellem mad, sundhed og forskellige former for sygdom. En diætist støtter og hjælper individuelt med at nå egne mål. Foto: Marianne Andersen, nordjyskebilleder.dk

Vi kan spørge os selv, hvad vi skal med en privatpraktiserende diætist i Mariagerfjord kommune?

– Her kommer det frie valg ind og muligheden for at vælge lige nøjagtig den behandling, der skal til for, at vi når vores helt personlige mål, siger klinisk diætist Lillie Preetzmann, Hadsund. Diskret og i et tempo som er individuelt tilpasset klienten. Når det handler om at være “fed” eller leve “usundt” er det et problem, vi helst vil holde for os selv. Mand eller Kvinde. Ens for begge.

Lillie Preetzmann siger videre: Selvom medierne hele tiden har fokus på emnet, er det tabu for os selv. Vi skammer os, er kede af det og minder os selv om, at det er vores egen skyld. Vi tøver med at gå i gang, for den lille djævel sidder på skulderen og minder os om: “Tænk hvis det nu alligevel heller ikke lykkes denne gang”. Men der er hjælp at hente.

Diætisten fra SpisRigtigt® indleder samarbejde med LOF i Mariagerfjord & Rebild. Det betyder helt konkret, at der er mulighed for at lære at spise rigtigt i løbet af efteråret.

I første omgang starter to hold, nemlig et som henvender sig til gravide, der ønsker at give deres barn den “kost-bareste” start på livet. Her lærer de gravide om kost i graviditeten, cravings & kvalme og om at spise rigtigt i den nye familie.

Det andet hold henvender sig til kvinder +45, som ønsker at forberede sig på de hormonelle forandringer, der starter omkring 45-50 års alderen. Her er det specielt vigtigt at være godt forberedt, appetitten er uforudsigelig, hedeturene kommer, når man mindst ønsker det. Hygge med masser af mad og drikke udfordrer vægten uforholdsmæssigt.

Kursisterne har mulighed for stille og roligt i løbet af efteråret at lære, hvordan de bedst tilpasser kost og krop til hinanden på den sjove måde. Mange kvinder deltog i Hadsund Apoteks spændende foredrag med Ditte Trolle netop om overgangsalderen. ”

– Jeg glæder mig meget til samarbejdet med LOF og har sammen med Jan Vestergaard brainstormet om alle de spændende muligheder, der er for et samarbejde. Men vi starter med to hold og ser, hvordan kursisterne tager imod tilbud af denne type, siger SpisRigtigt® diætisten Lillie Preetzmann.

Når vi er blevet syge og har brug for kostråd, hjælper Regionens diætister på sygehuset. Lægen henviser til Kommunens Sundheds-center, når diagnosen er stillet. Vi kan få vejledning i at spise korrekt, sundt og efter anbefalingerne. Der er forskellige hold til forskellige sygdomme. Men den privat-praktiserende diætist giver kostbar støtte og hjælper, inden diagnosen er en realitet.