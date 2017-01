Smagspaletten håber på en aftale med Meny Courmet

Både Lone Bladt og Martin Jensen er i sving i bageriet, når der skal fremstilles naturlig glutenfrit bagværk, og de glæder sig begge over den fantastiske mulighed for at vise deres glutenfrie produkter frem på messen for Meny Gourmet 31. januar. Foto: Mariagerfjord Erhvervsråd.

Det online Naturlig glutenfri bageri fra Hadsund, Smagspaletten, er for kort tid siden blevet udvalgt til at deltage i kæden Meny Gourmet’s interne messe i denne måned.

En fantastisk mulighed for at vise deres efterspurgte bagværk frem og dermed muligvis få chancen for fremover at kunne levere til Meny Gourmet, og ikke mindst til flere Meny butikker i hele landet.

Meny Gourmet adskiller ved at have endnu mere fokus på den gode mad og betegnes af Meny som et ’madtempel’.

Siden opstarten af Smagspaletten i begyndelsen af 2016 er det gået godt for indehaverne Lone Bladt og Martin Jensen. Det online Naturlig glutenfri bageri har løbende fået en stor kundekreds fordelt over hele landet, som bestiller enten nybagt eller frosset bagværk igennem virksomhedens webshop og får det leveret med posten. Derudover kan forbrugere også købe virksomhedens brød og kager i udvalgte dagligvarebutikker i bl.a. Meny i Rønde, som var den første dagligvarebutik, de startede i.

Men nu har Lone og Martin fået mulighed for at vise deres produkter frem for den inderste kreds af beslutningstagere i kæden Meny Gourmet. De er nemlig blevet tilbudt en plads på en intern messe i Ringsted den 31. januar, hvilket de er meget stolte over og ser frem til med spænding.

– Tilbage i august blev Væksthus Nordjylland kontaktet af Meny Danmark, da de søgte interessante fødevarevirksomheder fra Nordjylland. Til vores overraskelse foreslog man os, men derefter hørte vi ikke mere, fortæller Martin, men kort inden jul modtog han besked om, at virksomheden var blevet udvalgt til at deltage i messen sammen med 17 andre fødevarevirksomheder fra hele landet. Smagspaletten er imidlertid den eneste af deltagerne med et glutenfrit sortiment.

– Det er en intensiv messe på blot et par timer, hvor de eneste besøgende er Meny ledelse og købmændene fra de 14 Meny Gourmet-butikker i Danmark, fortæller Lone og supplerer med, at de tager en hel del smagsprøver med derover fra de omkring 50 forskellige produkter i sortimentet, så deltagerne kan smage et varieret udbud af brød, kager, kiks m.m.

– Det er med andre ord ikke så meget branding af Smagspaletten, det handler om, men mere en messe med fokus på de produkter, vi kan levere. Messen er lavet for at give små, unikke nichevirksomheder som vores mulighed for at vise, hvad vi kan og dermed muligvis blive tilbudt at kunne levere til Meny Gourmet’s butikker, fortæller hun.

Deltagelsen i messen betyder dog ikke nødvendigvis, at Smagspaletten efterfølgende er garanteret at kunne sælge deres produkter i Meny Gourmet, men Lone og Martin har en god mavefornemmelse og håber på at få en god dialog med købmændene under messen.

– Vi er rigtig spændte på at se, hvad der kommer til at ske efter den 31. januar, og om Meny Gourmet vender positivt tilbage til os, fortæller Lone og tilføjer, at hvis de bliver tilbudt at komme ind i kæden, så vil de også sagtens kunne følge med i produktionen. På nuværende tidspunkt bager parret kun én dag om ugen, da de har fået stor fryser kapacitet og et godt lagersystem.

– Det er et spørgsmål om, at vi skal gribe chancen, hvis den kommer, og dét er vi klar til, supplerer Martin, inden han sammen med Lone går tilbage til bageriet og fortsætter deres arbejde.