Så blev svømmehallen på Hadsund Skole fyldt

Det blev ”kun” til en medalje ved det lokale svømmestævne i Hadsund Svømmehal, men til gengæld blev der sat hele 34 personlige rekorder. Foto: Peter E. Kristensen.

Svømmerne fra Hadsund Svømmeklub har trænet hårdt op til deres store stævne i Hadsund Svømmehal.

– Lørdagen før stævnet blev der gjort klart til den store dag. Der blev gjort rent, sat banetov i, sat stole op osv., oplyser Laetitia Panero-Bommer, der har sendt os denne beretning fra stævnet.

Søndag 11. december blev Hadsunds Svømmehal propfyldt med svømmere og publikum fra hele Nordjylland og så langt væk som Skanderborg, og selvom man skulle tidligt op og gøre sig klar, blev det alligevel til en succes.

Der kom ca. 200 superdygtige svømmere og 200 glade og ivrige tilskuere. Det var desuden også lidt svært, for de lokale svømmere at få medaljer med hjem til Hadsund, men det lykkedes dog for Rasmus Konnerup, der vandt bronze i 400 m medley

Der blev selvfølgelig også lavet en masse PR’er, vi stillede op i 36 individuelle starter og 34 af de starter var der PR’er i, og det var ikke små forbedringer … der var personlige forbedringer med helt op til 16 sekunder. Vel at mærke tider der blev sat for en lille måned siden, så der er i den grad gang i svømmerne fra Hadsund.

Men der bliver ikke tid til at hvile på laurbærrene hen over julen, for allerede i weekenden efter nytårsaften skal 4 af svømmerne plus træneren, til landsdelsmesterskaberne. Her er gode chancer for at blive udtaget til landsfinalen i Ikast i midten af marts.

– Det har været vildt fantastisk at holde så stort et stævne i Hadsund. Svømmerne har svømmet og hjulpet meget, og det har deres forældre virkelig også. Jeg er rigtig stolt over hvor fantastiske svømmerne og forældrene har været. Det var en kæmpesucces, siger svømmernes træner, Peter Enggaard Kristensen.

Forældrene lavede en kiosk hvor der blev solgt pastasalat, kage, sodavand og meget mere. Og der blev selvfølgelig også spist en del, for der blev ca. indtjent kr. 2.000,- til klubkassen, så nu er svømmeholdet et stort skridt nærmere på at få de træningsdragter, som de brændende ønsker sig.