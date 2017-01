Rigtige mænd i løb ved fjorden

DR-programserien ”Rigtige Mænd” fortsætter her i 2017 - og har bl. a. givet inspiration til et motionsløb kun for mænd 24. maj. Arkivfoto

Overalt i Danmark bliver der 24. maj arrangeret Rigtige Mænd-løb. Inspireret af Danmarks Radios programserie “Rigtige mænd”.

Løbet arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, MakeitBee Production, DR og Syddansk Universitet, og i Mariagerfjord Kommune er man helt med på ideen om et lokalt motionsløb – kun for mænd.

– Rigtige Mænd projektet passer godt ind i vores arbejde med en særlig indsats for at fremme sundheden for de mandlige borgere. Vi ved fra vores arbejde med sundhedsprofilerne, at der er sundhedsudfordringer blandt mænd i Mariagerfjord Kommune, og jeg tror og håber, at løbet vil appellere til mændenes konkurrencegen og derfor er det den helt rigtige vej at gå, siger formand for udvalget for sundhed og omsorg i Mariagerfjord Kommune, Mette Riis Binderup.

Allerede fra 1. marts kan alle danske mænd – og dermed også mændene i Mariagerfjord – blive en del af Rigtige Mænd Sjakket, hvor der er udfordringer, test og træning tilsat en god portion værkstedshumor og kammeratligt drilleri.

– Vi oplever et rigtigt konstruktivt samarbejde med Mariagerfjord Kommune, og vi er glade for at kommunen sammen med lokale foreninger kaster sig ind i kampen for de rigtige mænd, siger projektleder i Dansk Firmaidrætsforbund, Dan Hansen.

Nordea-fonden støtter det ambitiøse “Rigtige Mænd”-projekt med 22,7 mio. kr., så det ud over underholdende public service tv også skaber nye aktiviteter for mænd landet over.