På plakaten i vinterferien

Vinterferien har også indfundet sig hos Hadsund Bio 1+2, der har film i alle sjangre på programmet.

Fra 6. februar vises filmene: “Alle for tre” og “xXx – Return of Xander Cage”, fra 8. februar ruller premiere filmen “Fifty Shades – i mørket” over lærredet og 9. februar gælder det den danske film “Far til Fire – På Toppen” og “Vaiana”.

Jamie Dornan og Dakota Johnson er tilbage som Christian Grey og Anastasia Steele i “Fifty Shades – I Mørket”, det næste kapitel i den populære filmserie, baseret på det verdensomspændende bestseller-fænomen “Fifty Shades”.

Filmen bygger videre på historien, som tog sin begyndelse i “Fifty Shades of Grey” som på verdensplan indtjente mere end $560 millioner. En såret Christian Grey forsøger at lokke Ana Steele tilbage, men før hun vil give ham en chance til, kræver hun en ny aftale. Langsomt vender tilliden og stabiliteten tilbage. Men personer fra Christians fortid begynder at dukke op, fast besluttet på at ødelægge hans og Anas håb om en fremtid sammen. I “Fifty Shades of Grey” mødte vi Oscar®-vinder Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford og Max Martini, som alle vender tilbage. De får følgeskab af Oscar®-vinder Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote og Eric Johnson. “Fifty Shade Darker” er instrueret af James Foley (“Fear” og “House of Cards”) og producerne er igen Michael De Luca, Dana Brunetti og Marcus Viscidi, sammen med skaberen af det kulturelle blockbuster fænomen E. L. James. Manuskriptet er skrevet af Niall Leonard baseret på James’ roman

Alle er bange for noget. Også Far. Han lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk.

Og for at han ikke skal takke nej til et nyt arbejde på 27 etage, der ellers vil kunne redde familien fra at skulle flytte til en anden del af landet, beslutter familien sig for at tage til Norge og få kureret hans højdeskræk. Men snart viser det sig, at Fars højdeskræk ikke er det eneste de kæmper imod.

Filmen blev optaget i Danmark og i Norge.