På efterløn efter 35 gode år i Andelskassen

1981 var året, hvor Ronald Reagan blev præsident i USA, Englands Prins Charles blev gift med Lady Diana, og herhjemme sang vi med på ”Krøller eller ej”. Og så var det i 1981, at Lilian Overgaard begyndte sin lange karriere i Andelskassen, som nu stopper her ved udgangen af september, når hun går på efterløn.

Hun begyndte som kontorassistent i den daværende Andelskassen i Skelund og tog efterfølgende bankuddannelsens 1. og 2. del. Hun har gennem årene arbejdet i flere af Andelskassens filialer, bl.a. en årrække i Øster Hurup, hvor bemandingen dengang var noget anderledes, end vi ser i bankerne i dag:

– Vi var kun to medarbejdere i filialen i Øster Hurup, som var en fuldtidsåben afdeling, så vi havde naturligvis travlt, især om sommeren, når der var mange turister, fortæller Lilian Overgaard.

Jobbet i banken har gennemgået en enorm udvikling, siden hun tiltrådte 15. maj 1981.

– Dengang blev bøgerne ført i hånden og oplysninger blev blandt andet gemt på hulkort og mikrofilm. Det er næsten svært at forestille sig i dag, hvor alting er digitaliseret, siger Lilian Overgaard.

– Andelskassen har hele tiden udviklet sig, og det har været spændende at være en del af. Jeg har været virkelig glad for at være i Andelskassen, og der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at savne mine gode kolleger, siger Lilian Overgaard, der da også planlægger at kigge forbi og hilse på, når muligheden byder sig.

En dygtig og grundig rådgiver

– I alle de år, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Lilian, har hun været en dygtig og grundig rådgiver. Hun er altid klar til at gøre en ekstra indsats for både kolleger og kunder. Samtidig har hun aldrig været bange for de mange nye tiltag, årene har budt på. Hun har altid sat sig godt ind i tingene, har uddannet sig løbende og har set det nye som en udfordring og en mulighed i stedet for som en forhindring, fortæller Camilla Fisker, filialdirektør i Andelskassen i Hadsund.

Tid til rejser

Med sit farvel til arbejdsmarkedet får Lilian Overgaard mere tid til at dyrke sin passion for rejser. Sammen med sin mand planlægger hun i øjeblikket en rejse til Nepal med rygsæk og vandrestøvler.

Andelskassen holder en afskedsreception for Lilian den 15. september fra kl. 15.30 – 17.30. Her er alle indbudt til at kigge forbi Andelskassen i Hadsund for at ønske Lilian held og lykke fremover – samtidig bliver der mulighed for at hilse på Andelskassens øvrige medarbejdere, herunder kunderådgiver Jonas Nielsen, som kommer til at tage over for Lilian.