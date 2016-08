One Pint A/S indvier nyt domicil

Fredag d. 9. september 2016 indvier One Pint A/S officielt deres nye domicil i Mariager.

One Pint A/S importerer, distribuerer og eksporterer kvalitetsøl, cider, læskedrikke, spiritus og specialiteter fra og til det meste af verden.

Med udgangspunkt i en stor lidenskab for specialøl blev One Pint i 2003 grundlagt af Henrik Kirkegaard. I 2004 blev One Pint til One Pint A/S og en partner kom til. I 2016 overtog Henrik Kirkegaard hele ejerskabet.

Med øje for kundernes behov for lækkert kvalitetsbryg og med næse for gode og stabile leverandører er One Pint A/S vokset støt igennem årene samtidig med at danske forbrugere i stadig større grad har fået øjnene op for det gode øl. Det har resulteret i, at One Pint A/S – der startede som lille garagevirksomhed – nu er vokset til en stor virksomhed med 25 medarbejdere, egen bilpark med direkte distribution og over 500 specialøl samt andre specialiteter i sortimentet.

I forlængelse af flere års vækst har det været et længe næret ønske om mere plads, som nu er gået i opfyldelse for One Pint A/S, da de flyttede ind i det nye domicil i Mariager med 5.000 kvm lager og 662 kvm administrationslokaler.

One Pint A/S markerer ibrugtagningen af det nye domicil med en reception fredag d. 9. september 2016, kl. 13:00 -16:00, på Klostervej 1, 9550 Mariager.