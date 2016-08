Nye tiltag i Kunsthuset Hadsund

Det smukke hvide hus på Øster Allé i Hadsund, der gennem de sidste to et halvt år har fungeret som et kreativt samlingspunkt for kunstglade mennesker fra nær og fjern, åbner nu for efterårssæsonen med nye og spændende tiltag.

– Vi starter midt i september med et weekendkursus i farvelære, fortæller Kiss Jönsson, der efterhånden er en erfaren rotte i faget med mange kunstneriske udfoldelser bag sig.

Kiss har arbejdet selvstændigt i sit eget firma KissArt siden 2004, hvor hun udbyder kreative løsninger af kunstnerisk art. Kiss er pt. også aktuel med en udsmykningsopgave i Jammerbugt kommune og i starten af året stod hun for en kæmpe vægudsmykning i en stor festsal på Kulturhuset Blokhus. Uofficielt Danmarks største vægmaleri, udført af én person!

Men Kunsthuset i Hadsund er hendes base. Her lærer hun fra sig.

– Jeg synes, det er spændende og meget berigende at lære andre noget men selv kan. Dog skal man altid huske at kursisten ikke ”bare” skal lære at male og tegne, som du selv, men han eller hun skal opmuntres til at finde sig egen stil! Det er fint nok at male efter andres værker, for at dygtiggøre sig i forskellige teknikker, men på et tidspunkt skal man slippe, og finde sin egen unikke måde at være kunstner på, udtaler Kiss fast, der altid underviser meget individuelt.

Og at starte med et farvelærekursus er et rigtig godt fundament. Her lærer man at blande farver helt lavpraktisk, men med en psykologisk og videnskabelig vinkel, da Kiss er uddannet farvecoach og holistisk indretningsdesigner med farvernes fysiske og psykologiske egenskaber som hovedemne.

Kursus i komposition og abstrakte landskaber

Udover kurset i farvelære, udbydes der også et lørdagskursus i komposition og abstrakte landskaber.

Komposition er maleriets grammatik.Det er alfa og omega at vide hvordan man bygger et maleri op, for at det i sidste ende bliver godt og udtryksfuldt. Og jo mere abstrakt, jo vigtigere er kompositionens hjælpemidler!

– Landskabet er altid et populært motiv. Men de færreste ønsker at gengive det som et ”guldaldermaleri”

Rigtig mange kan godt lide den rå og rustikke stil, der er i det abstrakte maleri – men med det blide landskab som inspiration. Derfor kaster vi os ud med grove redskaber og zoomer ind forenklingens kunst, fortæller Kiss.

– Vi koncentrere os om lys og skygge, på de vigtige farver og ikke mindst på maleriets grammatik; komposition, lover Kiss på forhånd.

Grundlæggende tegning

– Mange vil gerne tegne, men siger at de ikke kan! Men dét at tegne, handler faktisk mere om at kunne se! For kan du se, kan du også tegne, i hvert fald hvis du får lidt undervisning i nogle forskellige teknikker, lyder det fra Kiss.

Derfor udbyder hun et kort tegnekursus over fire tirsdage hver 2. uge, hvor kursisten bliver guidet igennem nogle grundlæggende tegne-, og skitseringsøvelser, så man over den korte tid kommer til at beherske kunsten mere sikkert.

De fleste kurser udbydes i samarbejde med LOF Mariagerfjord & Rebild, og kan selvfølgelig også ses på Kunsthuset Hadsunds facebookside.