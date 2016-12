Ny træner hos SIF

Skelund Idrætsforenings første hold. Foto: SIF

Skelund IF har pr. januar 2017 ansat ny spændende træner.

Efter 6½ år med Bo Lassen som cheftræner, er det tid til et nyt kapitel for klubben.

Klubbens nye træner hedder Ian Salter, og nogle vil sikkert genkende navnet. Ian har nemlig i perioden 1986-1993 været træner i Frederikshavn FI, Skive IK og Esbjerg FB. Før den tid, var han assistent coach i velkendte engelske klubber, nemlig Fulham FC, Charlton Athletic FC og Crystal Palace FC. Efterfølgende tog han tjansen som School of Excellence director i ligeledes navnkundige Queens Park Rangers. Han har også været træner i NSI Runavik Fodbold på Færøerne, og i perioden 2000-2010 skandinavisk Scout for Charlton Athletic.

2016 har været et godt år for Skelund IF, først med oprykning til serie 3 i foråret, og dernæst den målsatte forbliven i denne række i efteråret. Det er derfor helt naturligt, at den yderst populære Bo Lassen nu tager et skridt op, og bliver træner for Hadsund i serie 1.

Den nye træner, Ian Salter, har allerede introduceret sig selv ved et velbesøgt spillermøde med en stort set intakt spillertrup som bakkede fuldt op om hans betragtninger. Han gav udtryk for stor kærlighed til fodbolden, en direkte facon og et mål om at coache og udvikle den enkelte spiller såvel som holdet.

Med en fornemmelse af at man har landet en rigtig spændende coach, ser man i Skelund IF frem til en interessant og god 2017 sæson.