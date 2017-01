Ny medindehaver til advokatfirma i Hadsund

Sanne Tange Brøndberg. Foto: Mikkel A. Jensen

Sanne Tange Brøndbjerg er pr. 1. januar 2017 indtrådt som medindehaver af Advokathuset Helle Larsen A/S i Hadsund, som også har et filialkontor i Hobro.

– Jeg har været ansat hos Advokathuset Helle Larsen A/S siden 1. marts 2016, og det stod hurtigt klart for mig, at det er det helt rigtige sted for mig at være. Advokathuset sætter en ære i at levere juridisk rådgivning til kunderne på et højt fagligt niveau, men på forståeligt dansk, og det er værdier, som jeg altid søger at efterleve i mit arbejde som advokat, siger advokat og medindehaver Sanne Tange i en pressemeddelelse.

– Sannes faglige profil passer godt ind i de arbejdsområder, vi allerede havde på kontoret, samtidig med at hun bidrager med viden inden for relaterede områder. Ved at inddrage Sanne i ejerkredsen sikrer vi et bredere fundament for virksomheden, og det er vores mål med tiden at kunne udvide kontoret, så vi kan beskæftige flere jurister og sagsbehandlere, siger advokat Helle Larsen, den hidtidige eneindehaver af advokatfirmaet,

I forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen er der receptionen fredag 27. januar 2017 på kontoret i Mejerigade i Hadsund