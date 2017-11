Motionscenter i Hadsund skifter ejer

Lige nu har Tommy og hans medhjælpere travlt med at finde sig til rette i centret i Nørregade, men lover at holde reception senere. Foto: hhr-freelance.dk

Hadsund Motion i Nørregade er pr 1. november overtaget af Tommy Hansen.

Tommy Hansen overtager motionscentret fra Jørgen Hyldal, der selv startede det op for 10 år siden.

Tommy Hansen er opvokset og har gået i folkeskole i Hadsund. Han bor i dag i Kongerslev, men er fortsat aktiv i Hadsund Amatør Bokseklub, hvor han selv boksede som ung og havde 99 kampe blandt andet på det danske bokse-landshold. I dag er han formand og træner i bokseklubben og har på den måde arbejdet med sport og motion i Hadsund i mange år.

– Jeg er rigtig glad for, at jeg nu har fået mulighed for at overtage Hadsund Motion, siger Tommy, det giver mig mulighed for at arbejde fuld tid med sport og motion og mennesker i min hjemby. Det er en drøm der går i opfyldelse.

– Jeg har ikke umiddelbart planer om at ændre forholdene i Hadsund Motion, forklarer Tommy. – Der kom nye maskiner i 2015 og lokalerne er velholdte. Det er dog min plan, at udvide vores tilbud eksempelvis med hensyn til holdtræning. Lige præcist hvilke hold der kommer på tale, vil Tommy ikke ud med endnu. – Vi har indledningsvis et par hold på trapperne, og på sigt er det mit mål at der bliver noget for enhver smag og vi er altid åbne for nye og spændende forslag især hvis der er nogen der kunne tænke sig at træne et hold.

– Kig ind i centret og kom i gang, opfordrer Tommy Hansen.

I motionscentret er der maskiner, hvor du kan styrketræne, fedtforbrænde eller konditionstræne de forskellige muskelgrupper.

For at blive medlem skal du være fyldt 15 år, og have en prøvetime med en af vores instruktører. Prøvetimen er gratis.

I motionscentret er der kun adgang for medlemmer.

Ved henvendelse til en af vores instruktører er der mulighed for at få udfærdiget et træningsprogram, lige præcis til dine behov.