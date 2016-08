Miniton i Hadsund Hallerne

Badmintonsæsonen er godt i gang igen i Hadsund Hallerne – og det går super godt med at spille på det gode nye gulv i hal B.

Og Hadsund Badmintonklub synes bestemt ikke, at de mindste skal snydes for chancen for at have det sjovt med ketcher og fjerbold. Derfor tilbyder de nu miniton for de 3-7 årige, hvor der er træning hver tirsdag mellem kl. 16 og 17.

Det er muligt at låne en ketcher – det er blot vigtigt at huske indendørssko. Hvert barn skal møde op med en voksen, der kan hjælpe med f.eks. at kaste bolde. Der er god tid til at finde ud af, om det er noget for den enkelte, da miniton er gratis de første tre gange. Det er Flemming Kjær fra Hadsund Badmintonklub der er træner.

Husk at der også er mulighed for at prøve at spille badminton i Hadsund Hallerne til aktivitetsdagen på lørdag den 3. september kl. 10.00 – 14.30.