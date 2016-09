Mariagerfjord Kommune laver egen bredbåndspulje

Energistyrelsen har over de kommende år udbudt en pulje på 200 mill. kr. på landsplan til etablering af hurtigere bredbånd til borgerne.

Mariagerfjord Kommune følger nu trop ved at lancere en sum på ialt 400.000 her og nu til at støtte yderligere op omkring indsatsen – specielt i kommunens landdistrikter.

Mariagerfjord Kommunes bredbåndspulje er 2-delt. Kommunen vælger at bidrage med en mindre medfinansiering til de projekter der vælger at søge Energistyrelsens nationale pulje. Det betyder at kommunen kan give op til 1000 kr. pr husstand, hvis man i et lokalområde ønsker at søge om hurtigt bredbånd her.

Det forudsætter at man er berettiget med udgangspunkt i den kortlægning energistyrelsen har foretaget. Den nuværende nethastighed skal være under 10 mbit., og der skal ikke umiddelbart være udsigt til at et bredbåndsprojekt er under planlægning i området.

– Umiddelbart er ca. 5.000 husstande i kommunen omfattet, oplyser Jens Lykke fra Kultur og Fritidsforvaltningen, der har opgaven i forhold til kommunens landdistriktsudvikling.

– Kultur og Fritidsudvalget, der har bevilget midlerne, håber at signalet om medfinansiering vil motivere borgerne yderligere for at gå sammen i lokalområderne, og søge bredbåndspuljen, udtaler Udvalgsformand Jørgen Pontoppidan (V).

Borgerne slipper dog ikke helt fra at skal have pungen op af lommen. Forudsætningen for støtte er at husstanden selv bidrager med 2000 kr.

Mariagerfjord Kommune har desuden valgt at bringe andre løsninger i spil. Såfremt en gruppe borgere i et lokalområdeønsker støtte til en alternativ model, hvor man ikke søger Energistyrelsen, kan kommunen alligevel godt støtte projektet.

– Vi har set at nogle områder kan få bedre internet gennem en trådløs model, hvor der opstilles en mast i det åbne land – eller på en lokal silo m.v. Såfremt denne løsning vælges, vil kommunen bidrage med op til 2000 kr. pr. husstand, fortsætter Jens Lykke.

Ordningen vil snarest blive lanceret på kommunens hjemmeside, men allerede nu kan der tages kontakt til Kultur og fritidsforvaltningen, som vil være behjælpelig med at komme videre. Enten i form af en ansøgning til den nationale pulje, eller ved kontakt til udbydere af trådløs teknologi.