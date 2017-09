Madammer med humor

Hanne (tv) fra Hadsund Bibliotek, Dorte fra Torben, Anni fra Bundgaard, Majken fra Thiele, Lone fra Rasmine, Susanne fra Alles Sko, Susanne fra Butik Birit, Charlotte fra Nordjyske Medier. Foto: Privat.

Madammerne i Hadsund inviterer endnu engang til en eftermiddag spækket med det, vi allerbedst kan lide: Inspiration, shopping, underholdning og lidt godt til ganen.

Det sker lørdag 23. september, hvor piger, kvinder, koner, madammer og matroner i alle kategorier er inviteret til kvinde- og veninde event i Hadsund Kulturcenter.

Og lad det være sagt med det samme: Du bestemmer selv, hvilket humør du vil ankomme i – men du kommer til at gå hjem med et smil på læben. Et vigtigt punkt på dagens agenda er nemlig “inspiration og shopping”. Spændende stande vil salen rundt byde på fine nyheder, gode tilbud og masser af inspiration.

Et andet vigtigt punkt på programmet er foredraget “Humor som værktøj til LIVSGLÆDE” af Karen-Marie Lillelund. Karen-Marie er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere og kan med sin smittende livsglæde, humor og lattermildhed bringe både ny viden, eftertanke og smil til sine tilhørere. Lillelund har gjort det til sit mål at demonstrere lattermildhedens betydning for menneskeligt samvær og kommunikation. Ifølge Karen-Marie er det faktisk slet ikke en kliché, at alting bliver bedre og nemmere, hvis man kan le af sig selv og hinanden. Hun fortæller blandt andet, at der kun er én ting, hun er mere bange for end at dø, og det er at kede sig, mens hun er i live.

Det fremgår bl.a. af en klumme, hvor hun bl.a. har skrevet – Selv planlægger jeg et lille oprør. Bare hjemme i haven. Hele juli tror jeg, jeg vil gå nøgen rundt…… til gengæld sætter jeg en klokke ude ved vejen sammen med et skilt med teksten: “Ring på klokken, hvis du gerne vil have, vi har tøj på”. Karen Marie Lillelund elsker New York, fordi der er højt til loftet. Er vild med den danske sommer, men ikke så pjattet med Kina. Og så drømmer hun om at rejse til Afrika. Ingen tvivl om, at Karen Marie Lillelund har meget på hjertet, når hun går på scenen i Hadsund – og det skal nok fremkalde både smil og grin i salen.

Kvinde og Veninde eventen er arrangeret af “Madammerne i Hadsund”, som er en gruppe bestående af Thiele, Torben, Guldsmed Bundgaard, Rasmine, Butik Birit, Alles Sko, Hadsund Bibliotek og Nordjyske Medier. Du kan på dagen også møde Profil Optik, Frisør Kjær, Hadsund Apotek, Friis Wood & Deli, Matas og Slap a’. Billetter kan købes på himmerlandsbilletten.dk