Lokal smykkedesigner bag Dronningegave

Det er Helga Winthers ønske at Dronningen vil bære hendes smykke med glæde. Foto: Privat.

I anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes besøg i Hobro og Mariager, blev gaven fra Mariagerfjord Kommune overrakt i Det Røde Pakhus Hobro af borgmester Mogens Jespersen.

Gaven var en unik, håndlavet sølvbroche designet specielt til Dronningen af smykkedesigner Helga Winther, Mariager.

Brochen blev præsenteret på kommunens anden gave, et spændende, håndstrikket sjal, designet af strikkedesigner Hanne Falkenberg, Mariager. Sjalet var udført i fjordens smukke blå og grønne nuancer.

Helga Winther – som er meget beæret over at have fået tildelt den fine opgave at designe gaven til hendes Majestæt – deltog også ved modtagelsen af Dronningen, og fik her lejlighed til at hilse på hendes Majestæt.

Opgaven lød på at lave et smykke som relaterede til fundet af et gammelt dragtspænde fra vikingetiden. Spændet blev fundet i Fjelsted ved Mariager i 2015. Og da Dronningen er meget historisk interesseret, var det et oplagt valg at vælge noget historisk.

– Det er mit ønske at dronningen vil bære smykket med glæde, udtaler Helga Winther, og samtidig mindes turen langs vores smukke Mariager Fjord.