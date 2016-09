Kvindeaften i Hadsund Bio

I aften, fredag den 16. september, inviterer Hadsund Bio 1+2 igen til kvindeaften.

Betina Holst fortæller at deltagerne først skal se premierefilmen ”Bridget Jones Baby”, og efterfølgende bydes på en let anretning fra Helles Køkken og en spændende vinsmagning med Mariagerfjord Vin og Mogens Bech.

Om premierefilmen

Bridget Jones’ forhold til Mark Darcy holdt ikke til de praktiske udfordringer, så i dag er Bridget den anerkendte producer af et prisvindende nyhedsprogram, som hun gang på gang har reddet, fordi hun alligevel ikke har andet at lægge sin energi i.

Og så sker det hverken værre eller bedre end at hun med 14 dages mellemrum først på en mudret rockfestival har et engangsknald med en flot amerikaner og derefter til en barnedåb igen støder ind i Mark, der er midt i en skilsmisse, og derfor lader den usvækkede tiltrækning mellem dem få frit løb. Og så er det, at Bridget må sande, at man altid bør tjekke udløbsdatoen på kondomer – for hun er gravid og ved ikke, hvem der er far til hendes barn.

Renée Zellweger er tilbage i glansrollen som Bridget Jones – 12 år ældre, ikke nødvendigvis ret meget klogere – og får atter modspil fra Colin Firth som ærkebritiske Mark Darcy med ædelt hjerte og uden evne til at udtrykke følelser. Ind fra USA flyver Patrick Dempsey som webdating-millionæren Jack Qwant, der fra den ene dag til den anden overvinder sin modvilje mod at forpligte sig. Sharon Maguire, der instruerede den originale ”Bridget Jones’ dagbog”, vender tilbage for at føre komedien sikkert i havn i ”Bridget Jones’ Baby”.