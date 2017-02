Koncert for 2 flygler

Bjarne Martin i midten ses her med Olha og Oleksiy. Foto: Privat.

Brahms, Stravinsky og Carmen-fantasi for 2 flygler med de ukrainske pianister Olha Chipak og Oleksiy Kushnir på Mariagerfjord Gymnasium.

Lørdag 4. februar kl. 16 kan man i Hobro opleve to fremragende ukrainske pianister med hver deres flygel. Det er ikke ret mange steder man kan disponere over 2 flygler, men Hobro Musikforening har på Mariagerfjord Gymnasium fået lov at flytte et flygel fra musiklokalet til koncertsalen, hvor der i forvejen er et stort koncertflygel. Det lyder enkelt, men kræver 3 flyttemænd, fordi det tunge instrument skal bugseres gennem en dør på højkant!, siger formand Bjarne Martin.

Men så er der også noget at glæde sig til. De to pianister traf hinanden i 1998, da de studerede ved konservatoriet i Lviv i Ukraine, og allerede samme år vandt de førsteprisen som klaverduo ved en konkurrence i Rom. Siden fortsatte de uddannelsen ved konservatoriet i Rostock og afsluttede studierne med eksamen i 2005, og i dag er begge ansat samme sted som lærere. Gennem årene har de med succes deltaget i talrige andre konkurrencer og har givet koncerter rundt omkring i Europa, USA og Kina samt indspillet en del CD’er med musik for to flygler. De to pianister havde for cirka 5 år siden en forrygende koncert i Hobro, og nu vender de tilbage med et nyt og spændende program.

Første afdeling er helliget et stort værk af Johanne Brahms, op. 34, som oprindelig var skrevet for strygekvintet (2 violiner, 1 bratsch, 2 celli). Brahms kom dog i tvivl om hvorvidt besætningen var den optimale, og besluttede et par år senere at transskribere værket for 2 flygler, og det er selvfølgelig denne storslåede udgave vi skal opleve. Efter pausen byder programmet på 3 maleriske satser fra Stravinskys ballet “Petruschka”, Andalusiske danse af den spanske komponist Manuel Infante, og en fantasi over temaer fra operaen Carmen.

Der er offentlig adgang til koncerten på Mariagerfjord Gymnasium, og billetter kan købes ved indgangen. Børn og unge under uddannelse har fri adgang.