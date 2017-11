Julekurv fra Røde Kors Hadsund

I Røde Kors Hadsund er der for alvor kommet fuld gang i juleudvalget.

Sidste år viste tallene landet over, at der mere end nogensinde er efterspørgsel på hjælp til at få lidt ekstra at gøre godt med i julen.

– Dermed er det oplagt for os i Røde Kors butikken, at få gjort klar til at kunne uddele så mange julekurve som muligt igen i år, oplyser Astrid Steen Giversen fra juleudvalget hos Røde Kors Hadsund. Ligesom tidligere år til jul, er det her familier med børn, vi ønsker at hjælpe.

– Vi glæder os over at have gode forbindelser til mange gode, tidligere sponsorer og hjælpere at trække på her i lokalsamfundet, som forhåbentlig er villige til igen i år at træde til med alt fra gaver til hjælp med organiseringen af sådan et velgørenheds arrangement, lyder det fra juleudvalget.

Det er hvert år rørende at mærke, hvilken ånd dette spørgsmål om gratis hjælp faktisk vendes til noget meget fint hos sponsorerne. Bog og Idé møder os gang på gang med ekstra gaver, man gennem året har gemt i kælderen netop til os. Menu er næsten mere klar end os selv, og man får fornemmelsen af, at her hører dette stykke arbejde bare med til juleindsatsen. Hos Jysk ryger juleoverskuddet af bamser, papir m.m. ofte i store sække og med store smil direkte i vores retning, så snart vi henvender os. Rikki Tikki og Black Colour overrasker os hvert år med fine overskudsgaver. Det varmer os at vide, at man hos Black Colour har valgt at delagtiggøre egen familie i projektet ved at lade børnene Rasmus og Marie bruge tid på selv at pakke årets donationer ind i fint papir med bånd omkring. Det samme forsøger vi selv i udvalget at gøre, når vores søde pakkepiger hvert år gør deres til at få en del af de gaver, vi får doneret, pakket flot ind i julepapir, så det hele syner rigtig julet og indbydende.

Nu er tiden inde, hvor vi i den nærmeste tid opsøger alle, vi kan komme i tanke om, måske kunne tænke sig at hjælpe os med at få fyldt en masse, rare sager i vores julekurve.

– Vi håber endnu flere er klar med donationer dette år, og glæder os over, at salget i Røde Kors butikken har været så indbringende, at der også herfra bakkes op med et rigtig pænt beløb at købe varer for til alle julekurvene, siger juleudvalget.

Ligesom sidste år kan man i november måned gå ned i vores lokale Røde Kors butik på Krügersgade i Hadsund og evt. få hjælp til at udfylde en ansøgning om en af årets julekurve.

Først i december måned vil man få svar i et brev, om man er blandt de heldige modtagere af en julekurv fra Røde Kors. Dette brev skal man så medbringe på udleveringsdagen 23. december, hvor julekurvene uddeles på Hadsund Kulturcenter fra kl. 12-13 af et veloplagt juleudvalg, som hvert år ser frem til denne dag.

Juleudvalget opfordrer til at gå ned i den lokale Røde Kors butik i Hadsund og bede om et ansøgningsskema til en julekurv igen i år, hvis man skulle ønske det.