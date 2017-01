HBF drenge med fart på….

Kunne du tænke dig at være med, så mød frem, når HBF holder prøvetræning 11. og 18. januar på den nye kunstbane ved Hadsund Stadion. Foto HBF

hos Hadsund Boldklub Fodbold har de en flok rigtig, dygtige U13 drenge, der i 2017 skal spille i Vest 2 divisionen, og kunne du tænke dig at være en del af denne succes, så mød frem på Hadsund Stadion, opfordrer holdleder Martin Hostrup fra trænerteamet hos Hadsund Boldklub Fodbold.

Bag trænerteamet finder vi: Cheftræner Jesper Overgaard, holdleder Martin Hostrup, træner Claus Fruergaard, træner Bo Guldbæk og træner Les Dale.

HB Fodbold drenge U13 årgang 2004 har haft et forrygende år 2016, og vi går derfor ind i 2017 med fornyet energi, hvor der venter nye udfordringer.

HBF byder derfor alle drenge omkring Mariager Fjord velkommen til at være med, hvis du er årgang 2004, og har lyst til at være en del af dette drengehold i HBF, eller bare se hvad det egentlig er.

– Vi er netop rykket op i Vest 2 (11 mands), der er landets anden bedste række og skal i foråret op mod gode hold som Skive, HEI, Randers Freja og mange flere, derudover har vi et 8-mands hold, som ligeledes deltager i turnering med kampe hver uge, siger Martin Hostrup.

– Vi er i dag en gruppe drenge på 21 spillere og vil gerne have flere med, så derfor har vi arrangeret to åbne træninger, hvor alle er velkommen.

Så har du lyst til at prøve uden binding, så byder vi dig velkommen: Onsdag 11. januar og igen onsdag 18. januar udendørs på vores nye kunstgræsbane.

Vi kalder det en åben træning for alle U13 spillere i området omkring Hadsund, så uanset hvilket niveau eller hvilken klub du i dag spiller for, er du velkommen til at deltage i disse to træninger, helt kvit og frit og uden binding.

Vi vil nemlig gerne udvide gruppen, så andre spillere i vores område – der vil prøve sig af – er yderst velkommen.

Trænerteamet forsøger at få så bredt et niveau som muligt, hvor der bestemt også er fokus på toppen, der via vores Vest 2 hold gør, at HBFs U13 drenge har et attraktivt niveau, der holdes øje med – både lokalt – men også hos Eliteklubberne. Her kan nævnes, at vi samarbejder med AaB, der giver en god sparring for vores drenge med træning på højt niveau, siger Martin Hostrup, men vigtigst af alt er dog, at vi alle socialt fungerer sammen på samme niveau.

– Vi er et Trænerteam bestående af 4 trænere, som alle bidrager til et godt og sundt miljø for disse drenge.

– Vi ser frem til at se dig, slutter Martin Hostrup på vegne af trænerteamet