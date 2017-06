Havnø Mølle maler igen

Leif Ringkær, formand for Hadsund Håndværker- og Borgerforening (tv) og Lars Gynther, formand for Havnø Mølles Venner, ses her foran de nybildede sten. Foto: privat.

Da Havnø Mølle blev restaureret i 1990’erne var man nødt til at udskifte de gamle møllesten, som var helt ødelagte. Nye sten fra Tyskland ville dengang koste 40.000 kr. plus transport af de i alt ca. 1200 kg tunge sten. Det havde det lille Egnsmuseum, der ejede møllen dengang, slet ikke råd til, men heldigvis viste der sig en mulighed for at købe to perfekte møllesten fra Vodskov Mølle. Selv om disse kun kostede en tiende-del af nye sten, var det mere end museet kunne klare. Heldigvis trådte Hadsund Håndværker- og Borgerforening til. De betalte stenene og sørgede også for, at de blev transporteret fra Vodskov til Hadsund.

Nu har stenene arbejdet i 16 år, og efterhånden trængte de til at blive bildet (skærpet) og justeret. Det blev ordnet i vinter, og ved mølledagen den 18. juni kunne vi atter male med skarpe sten. Igen har Hadsund Håndværker- og Borgerforening støttet møllen, denne gang med et bidrag på 2.000 kr. til hjælp til at få stenene bildet. Pengene blev overdraget i forbindelse med mølledagen, hvor der heldigvis blæste en god malevind, så der blev malet både hvede og rug.