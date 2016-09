Hadsund Roklub satte sit præg på VM i roning

Hadsund Roklub havde hele fem roere og en træner med ved VM i roning, der i år blev afholdt på de nyanlagte robaner i Rotterdam.

Hadsunds Jens Noll Nielsen deltog på den danske dobbeltfirer – letvægt, sammen med to roere fra Odder og en roer fra Aarhus. Holdet kom forholdsvis let gennem de indledende løb, og var således klar til A-finalen. Her var der meget tæt konkurrence, som der skal være i en finale ved VM. Den danske firer var ikke i stand til at blande sig med de bedste hold, men endte på en flot 5. plads.

I juniorklassen deltog Hadsund med hele fire roere. Mikkel Knudsen havde plads i den danske dobbeltfirer sammen med to Københavnske roere og en fra Odense. Med 25 nationer til start var der ikke mange, der havde levnet den danske båd chance for at ro sig til en plads i A-finalen. Det lod de fire stærke drenge sig ikke gå på af. Trods skader og uheld med båd i træningsperioden op til VM gik de fire drenge til sagen, og blev, som de indledende løb skred frem, bare bedre og bedre roende. I semifinalen var det alt eller intet. En tredjeplads her ville udløse en billet til finalen, og sådan endte det.

Finaledagen var præget af hårdt vejr med store bølger ned over banen. Efter en god start blev den danske båd desværre ramt af en større bølge, der slog en åre ud af hånden på en af drengene i båden. Selvom man hurtigt fik fat i åren igen, så var de øvrige hold ikke til at hente. Ærgerligt, at et så flot VM skulle ende med en tabt åre, men trods det opnåede drengene et imponerende resultat ved at blive nr. 6 ud af 25 nationer.

I pigernes dobbeltfirer deltog Liane Vestergaard på den danske båd. Båden var sammensat af roere fra København, Aarhus og Hadsund. Holdet har tidligere på sæsonen vundet NM samt opnået en 5. plads ved EM i Litauen. Holdet gjorde det flot i de indledende løb, hvor pigerne bl.a. vandt det heat, der gav adgang til semifinalen. Her blev pigerne nummer 5, og var således ikke kvalificeret til A-finalen. I stedet blev det B-finalen, hvor der roes om placeringerne 7 til 12. Efter en superflot indsats i finaleløbet blev pigerne samlet nummer 10 ved VM.

I pigernes firer uden styrmand – her har hver roer i modsætning til roerne i dobbeltfireren kun en åre – deltog hele to roere fra Hadsund Roklub. Astrid Filtenborg og Ninna Pedersen dannede fireren sammen med to roere fra Bagsværd. Holdet blev dygtigt vejledt og trænet af Hadsunds Jens Toft Christiansen. Via indledende heat var også dette hold kommet helt frem til semifinalen, hvor en tredjeplads giver adgang til A-finalen. Pigerne var meget tæt på at levere en gedigen overraskelse, men måtte tage til takke med en fjerdeplads ganske tæt på holdene foran. En plads i B-finalen og en placering som samlet 12. bedste båd i verden blev det endelige resultat, men undervejs viste holdet kvaliteter, der giver løfte om mere i de kommende år.

Med hele 4 juniorer og en senior i verdenseliten indenfor roning manifesterede Hadsund Roklub atter sin position som talentudvikler på meget højt niveau.

Gennem tre sæsoner har klubben modtaget støtte fra Mariagerfjord Kommunes talentudviklingspulje, og det er støtten herfra, der nu gør sig gældende. Uden den økonomiske støtte herfra ville det ikke have været muligt, at placere så mange lokale roere helt til tops i konkurrence med verdens allerbedste roere.

Samtidig skal man huske, at klubben tidligere på sæsonen ved Peter Munk og Trine Toft vandt DM i singlesculler i U23-klassen for både mænd og kvinder. Bedre forrentning af sin støtte kan Mariagerfjord Kommune vist ikke få ret mange andre steder.