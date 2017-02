Håndboldklubber går sammen om nyt, gratis koncert

Undersøgelser viser, at nytårsforsæt om flere soloture i fitnesscenteret ikke holder i længden. Skal de gode nytårstakster i forlænget spilletid, er det vigtigt med grin og fællesskab.

Derfor tilbyder 144 klubber fra hele landet, blandt dem Assens IF og MIK Mariager nu én måneds gratis håndboldfitness-træning.

Team Favrskov Håndbold har i dag 16-18 håndboldfitness-spillere i alderen 35-60 år af begge køn, men håber med kampagnen at fordoble antallet.

– Kendetegnet ved vores håndboldfitness-spillere er, at de godt kan lide at yde og have det sjovt. Og så er de open minded, for at bruge et godt dansk ord. Vi vil gerne tilbyde, at der er flere, som har det ligeså sjovt som os, fortæller Lennart Mogensen, medansvarlig for håndboldfitnessholdet i Team Favrskov Håndbold.

Kampagnen kører 144 af 155 af landets klubber, som tilbyder håndboldfitness – se hvilken klub, som ligger tættest på dig på kortet nedenfor.

Gavekortene findes blandt andet i en trykt version, som interesserede klubber kan bestille til uddeling i klubbens lokalområde. Det tilbud har Løgstør Håndbold benyttet sig af, og vil blandt andet fordele gavekortene til hjemmestævner og en åben gratis prøvetime.

– Vores primære målgruppe læser måske ikke avis og vi har derfor behov for at komme udover Facebook. Så de fysiske gavekort er genialt, fortæller Anja Thiede Nielsen, som sammen med to andre var med til at starte håndboldfitness-holdet i klubben.

– For os er det vigtigt at have noget socialt i klubben udover hos børnene. Derfor vil vi rigtig gerne have de der stillesiddende forældre i gang med at spille, mens de alligevel er i hallen for at se børnene, fortæller Anja Thiede Nielsen.