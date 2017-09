GPS-tracking af dyrene

Kronhjort med GPS-halsbånd. Foto: Torben Hess.

I Lille Vildmose er elge og krondyr en vigtig del af genopretningen af højmosen. De store planteædere, skaber forstyrrelser, når de æder af og tramper på vegetationen. Sådanne forstyrrelser er med til at holde vegetationen åben og giver plantefrø gode spirebede. Elgene og krondyrene er derfor et vigtigt bidrag til den naturgenopretningsproces, som er igangsat i Lille Vildmose. Krondyrene lever i landskaber blandet af skov og åbent landskab, hvor de æder bark, skud og blade, men trives også som græssere i mere åbne landskaber, hvor de finde op mod 50 % af deres føde. Elgene æder primært af de træer og buske, som er en trussel mod højmosen, da de suger meget vand og dermed ødelægger levevilkårene for de spagnummosser mosen består af.

Når nu elge og krondyr er sat ud for at være med til at genskabe højmosen, så er det jo spændende og vigtigt at følge med i om det så reelt virker. Det gør man blandt andet ved at følge deres færden og adfærd via GPS. De 10 svenske elgkalve, der i to omgange er blevet sat ud i mellemområdet er alle blevet udstyret med et GPS-halsbånd. Der er også sat krondyr ud i området. Krondyrene kommer fra de to lukkede skovområder, Tofte Skov og Høstemark Skov, som ligger syd og nord for mellemområdet. 12 af disse krondyr er også udstyret GPS-halsbånd.

På Lille Vildmosecentret bliver vi ofte spurgt om hvor elgene er eller hvor der er størst sandsynlighed for at se dem. Nogle gæster i Lille Vildmose synes det ville være smart hvis man via GPS kunne finde en elg og køre ud og kigge på den. Men det ville ikke være godt for dyrene, da det vil forstyrre dem i deres naturlige adfærd at blive fundet hele tiden.

GPS-tracking af elge og krondyr kan ses på centrets hjemmeside og der kan man se deres færden over en periode. Der er forsinkelse på up-loadningen af dyrenes positioner, netop for at give dem fred og ro. Trackingen viser i hvilke områder dyrene færdes og hvordan de forholder sig til hinanden. Det er også muligt at følge hvilken slags vegetation de foretrækker. På den måde er GPS-tracking med til at sige noget om effekten af dyrenes tilstedeværelse i Lille Vildmose.

Der er flere steder i mosen oprettet kontrolområder hvor dyrene ikke kan komme. Disse områder viser hvordan naturen udvikler sig hvis dyrene ikke æder af planterne. En sammenligning med kontrolområderne er også med til at kortlægge effekten af de udsatte dyr i mosen.

I udstillingen på Lille Vildmosecentret er det muligt for gæsterne selv at prøve et GPS-halsbånd og fornemme tyngden af det.

Heldigvis er både krondyr og elge meget stærke og for dem er det ikke en belastning at gå med halsbåndene. Halsbåndene er ydermere indrettet sådan at de med en lille sprængladning kan løsnes og falde af dyrene. Efter to år falder halsbåndene automatisk af dyrene. Inden for den nærmeste fremtid bliver der sat en skærm op i udstillingen og på den vil man også følge elge og krondyr via GPS.

Projektet med GPS-tracking af elge og krondyr er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet og er blevet til gennem et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune, Lille Vildmosecentret, Lille Vildmose Naturfond og Aarhus Universitet.