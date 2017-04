God start for E-sport

Foto: Privat.

Hobro Svømmeklub havde onsdag aften indbudt interesserede til at høre mere om klubbens nye afdeling for e-sport, der har fået navnet HSE Vikings, der er en sammentrækning af Hobro Svømmeklub E-sport og med henvisning til Hobros stolte historie som hjemsted for vikinger.

Mødet blev afholdt i Hobro Idrætscenter, der er samarbejdspartner i opstarten af e-sport, og som på sigt skal lægge lokaler til den nye forening. Initiativtagerne Kasper Mark Larsen fra Hobro Idrætscenter og Klubchef Christian Johnson fra Hobro Svømmeklub har siden det indledende arbejde fået følgeskab af yderligere tre frivillige, og alle var op til mødet meget spændte på, om der ville være opbakning til initiativet.

Det viste der sig at være, da over 50 børn, unge og voksne mødte op for at høre mere om HSE Vikings, og der måtte flere gange hentes stole og borde for at lave plads til de mange fremmødte. Klubchef i Hobro svømmeklub Christian Johnson førte de mange deltagere gennem opstarten af HSE Vikings, og gav et indblik i hvor langt initiativtagerne er med arbejdet, og hvor der er brug for flere frivillige kræfter. Deltagerne der i alder og kendskab spændte fra børn til voksne og nybegynder til semiprofessionel kom med masser af gode ideer og input til det videre arbejde, og over 30 børn, unge og voksne meldte sig efter mødet som frivillige i Mariagerfjords første e-sport forening. Så stor opbakning har de garvede foreningsfolk fra Hobro Svømmeklub sjældent set, og det tegner godt for der videre arbejde.

En af de frivilliges store opgaver bliver at finde økonomi til indkøb af udstyr. Arbejdet er allerede i gang, og bedst som deltagerne drøftede mulighederne for at få lokale virksomheder med som sponsorer af HSE Vikings, dukkede restauratør Mikkel Schnoor fra Cafe KAOS og Restaurant Bramslev Bakker op med et flot kontant sponsorat til den nye e-sport afdeling. Den flotte gestus udløste stor glæde, og de mange nye frivillige håber, at mange flere sponsorer vil være med til at hjælpe HSE Vikings i gang.

Der var også stor opbakning til, at det sociale og fællesskabet skal være omdrejningspunktet for e-sport, ligesom sundhed, aktivitet og samarbejde med andre foreninger skal tænkes ind i HSE Vikings værdier. Endelig er den nye e-sport aktør ikke bange for også at tænke visionært og stort, og HSE Vikings håber på sigt, at kunne blive hjemsted for spillere der kan gøre sig gældende i nationale og måske internationale turneringer og ligaer.

HSE Vikings har som det første oprettet en Facebook side for at kunne kommunikere med de mange interesserede, og det nye udvalg af frivillige der skal arbejde videre med opstarten af e-sport, forventer at åbne de første hold efter skolernes sommerferie.