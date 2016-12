Fantastisk år for Lotus….

Foto: privat.

nu med 6 besøgsvenner – det ønskes udbygget

Året 2016 har været det første hele år i foreningen Lotus’ liv, der blev stiftet 29. april 2015.

Det oprindelige formål var at skabe lidt mere aktivitet omkring borgerne på Mariagerfjord kommunes botilbud til udviklingshæmmede, oplyser Anne Mette Bak Nielsen, og det skulle ske ved at skaffe besøgsvenner. Personer der havde et par timer til over til et besøg, hvor de kunne, snakke, drikke kaffe, strikke, høre musik eller komme forbi med deres hund. Der er frem til nu 6 besøgsvenner, hvilket meget gerne skulle udbygges.

Anne Mette Bak Nielsen siger videre: I starten af året udvidede vi formålet med foreningen, således at den nu også omfatter selvstændigt boede borgere, der får hjælp fra udegående hjemmevejledere, og at vi udover at være besøgsvenner også laver forskellige arrangementer, laver fundraising til diverse aktiviteter og projekter.

Af aktiviteter kan nævnes en tur til Aalborg Zoo, Fårup sommerland og ikke mindst den årlige store Halloween-fest i Hobro Idrætscenter. En fantastisk fest vi afholdt første gang i 2015 med 135 deltagere og i 2016 med 163 deltagere. Denne fest er nu blevet en årligt tilbagevendende tradition

Vores arbejde med fondsansøgninger startede helt forrygende, da Jutlander Bank Fonden startede med at bevilge kr. 68.000,- til indkøb af en Velo Plus cykel, hvor man kan cykle en tur med en kørestolsbruger på “ladet”, yderligt bevilgede Loppefonden kr. 10.000,- til diverse sikkerhedsudstyr og ekstraudstyr til cyklen, således, at den nu har været i brug sommeren over til glæde for mange, der ellers ikke havde mulighed for at komme ud og på den måde “få vind i håret”.

Foreningen hjalp også en borger på et botilbud med at ansøge Spar Nord fonden om midler til en flagstang og flag til vedkommendes botilbud. Her blev bevilget kr. 4.000,- som rakte til både flagstang og flag. Dette er flittigt brugt siden til at markere fødselsdage og andre mærkedage på botilbuddet.

Her på slutningen af året har vi lige modtaget meddelelse om at Nordeafonden har sagt ja til at støtte opførelsen af et drivhus/orangeri på botilbud Kirketoften i Hobro med kr. 10.000,-. Det skal blive et forholdsvist stort drivhus/orangeri med skydedøre i begge gavle, således at kørestolsbrugere kan køre derind igennem uden at skulle vende for at komme ud igen.