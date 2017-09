Efterår med Rytmus

Rytmus i Maraiger åbner efteråret i efterårsferien med en Dobbeltkoncert for børn og voksne.? Foto: privat.

Musikforeningen Rytmus i Mariager er klar med efterårsprogrammet, og 21. oktober kommer DISSING & LAS TRIO.

Trioen laver to koncerter på samme dag, da det er den sidste weekend i efterårsferien, syntes vi at det var nærliggende, at lave to koncerter, en for børn om eftermiddagen og en for de voksne om aftenen.

Mariagerfjord kommune er i år blevet Spil Dansk kommune og de to Dissing & Las koncerter falder indenfor rammen, da de vel nok er noget af det mest danske man kan forestille sig, så koncerterne er en del af Spil Dansk i Mariagerfjord, oplyser formand for Rytmus, Jane Grøn.

Den anmelderroste trio har givet Jakob Martin Strids nyklassisker ’Min mormors gebis’ en lydside i tråd med bogens anarkistiske appel til både børn og voksne.

Der er frække numre, eftertænksomme numre og numre spækket med detaljer og finurlige reallyde. Dissing & Las har sat musik til ’Min mormors gebis’, som er en musikalsk fortolkning af Jakob Martin Strids bestseller-børnebog af samme navn. En bog, der har solgt 37.000 fysiske eksemplarer. Og fordi bogen sprudler, gør trioen det samme og spænder fra folk og rock over reggae til rendyrket pop.

– Kigger man på bogens tegninger, bliver man let inspireret til at flippe ud i alle mulige retninger. Og vi har ladet os drive med. En del børneplader lyder lidt som om, de er tilpasset at skulle køre i baggrunden uden at genere nogen. Men vi har ønsket at nå dertil, hvor det blev en fælles oplevelse for børn og voksne, ligesom bogen. Vi har tænkt: – Hvad ville Jakob synes om det her? Sangene skulle have noget af hans anarki, så det er blevet et børnealbum med lidt horn i panden, siger Jonas Dissing.

I Rytmus synes vi der mangler noget virkelig godt kvalitetsmusik til børn, så derfor har det længe været et ønske at lave denne koncert.

De tre vokaler giver Dylan’s sange den variation, de kræver og trioens sammenspil, som også her er i særklasse, formår at følge dem til dørs.

De 17 år og 7 album med og uden Povl er et livsprojekt der stadig blomstrer, men dette frikvarter bliver måske mere end en parentes. For Dissing og Las har Dylan’s musik altid været en stor kilde til inspiration, så de takkede straks ja til muligheden for at dykke ned i dette ocean af sange.

Men for at det hele ikke skal gå op i Bob, spiller trioen også deres egne sange, fra deres foreløbigt 4 albums i eget navn.

Udover disse koncerter er Rytmus med på Kulturelt samråds Syng sammen aften tirsdag 12. september i Den Gamle Biograf.