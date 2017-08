Danske verdensnavne til årets sidste koncert

Når koncerten med Den Danske Strygekvartet er slut på søndag, holder Vildmosekoncerter en meget lang pause, men med vanlig omhu har Bodil Bach og Gert Hassing allerede sat det sidste punktum i programmet for 2018, hvor første koncert spilles søndag d. 13. maj, og det bliver igen med husvante kunstnere, nemlig Trio Con Brio. Foto: Caroline Bittencourt

Søndag 3. september spiller Den Danske Strygekvartet årets sidste Vildmosekoncerter.

Kvartettens historie er et godt udtryk for, at undervisning i sang og musik kan styrke elevernes musikalske evner, og af og til føre til noget stort. I 1995 var der musikalsk lejrskole for efterskoleelever på Askov Højskole, og der blev spillet næsten døgnet rundt. 4 unge drenge fandt sammen om musik for strygeinstrumenter, og i tiden derefter blev samspillet udviklet på et højt niveau i studieårene på forskellige konservatorier. I 2001 stod de på egne ben, og de dannede Den Danske Strygekvartet, hvor Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Øland spiller violin, Asbjørn Nørgaard, bratsch og Frederik S. Sjölin spiller cello. Og på få år spillede de sig op i “eliteklassen”. Kvartetten har siden 2002 modtaget en række priser, vundet flere konkurrencer – og spillet for et stort publikum i alverdens berømte musikhuse. I 2007 – 2008 indspillede ensemblet alle Carl Nielsens strygekvartetter, og det udløste nogle af de helt store anmeldelser.

Adskillige af de ensembler, der har spillet i Dokkedal siden starten i 2009, har følt sig så godt tilpas, at de gerne kommer igen. At spille i New York for et tusindtalligt publikum giver kunstnerne en stor platform, fremmer orkesterets chance for omtale og efterspørgsel, mens en koncert i Dokkedal for 100 gæster og et gæstfrit værtspar sikkert giver mere nærvær, hvor det hele går op i en højere helhed. Strygekvartetten sætter så meget pris på nærværet med de 100, så det nu er 3. gang, den kommer til Dokkedal. Koncerten byder på tre stykker musik af henholdsvis Per Nørgaard, Bela Bartok og L. v. Beethoven