Byttemarked i Hadsund med Folkekirkens Familiestøtte

Byttemarkedet åbner officielt efter gudstjenesten og lukker kl. 15.00. Alle overskydende effekter afhentes af Røde Kors butikken i Hadsund.

Vi er nu gået ind i det nye år, hvor mange måske drømmer om at få ryddet op i gemmerne, så gaver fra julen kan tages i brug.

Derfor inviterer Folkekirkens Familiestøtte til byttemarked søndag 5. februar i Menighedscentret på Kirkegade i Hadsund.

Her bliver der mulighed for at medbringe alt fra legetøj, bøger, nips til porcelæn og tøj mv. De tomme poser, kan så fyldes op med “noget nyt”, som andre kommer med. Der er derfor ingen penge involveret.

– Tanken er, at vi giver ud af det, vi har til andre, der kan gøre brug af det!, siger koordinator Charlotte Rømer Bryld.

Mange danskere har overflod af materielle goder og “smid-ud-kulturen” er efterhånden dagligdag. Hvis noget går i stykker, erstattes det som oftest af noget nyt. Den gode gammeldags nabohjælp, hvor vi lånte af hinanden, bruges ikke meget i dag. Ja, faktisk er det ikke alle, der kender deres nabo – vi holder os for os selv. Det vil Folkekirkens Familiestøtte gerne bryde op med. Vi skal hjælpe hinanden og vise næstekærlighed. Folkekirkens familiestøtte hjælper familier, der er udfordret i dagligdagen, og som i en kortere eller længere periode, har brug for en støttende hånd. Folkekirkens Familiestøtte tilbyder via frivillige hjælp-til-selvhjælp til forældre, der ønsker at give deres børn en god opvækst, men som har brug for støtte til forældrerollen. Der er som udgangspunkt tale om ’learning by doing’ i samspillet mellem forældre og frivillige. De frivillige kan derved via målrettet støtte gøre en meget stor forskel i og for familien på kort og på lang sigt.

I forbindelse med byttemarkedet afholder Hadsund Kirke en særlig gudtjeneste kl. 11.00, som sætter fokus på værdien af at være der for hinanden – her vil Folkekirkens Familiestøttre ligeledes være repræsenteret. Efterfølgende serveres sandwich og drikkevarer i Menighedscentret.