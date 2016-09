Autocamperplads på Øster Hurup Havn er en succes

Det kan godt betale sig at føre gode idéer ud i livet. Øster Hurup Havns autocamperplads, der blev etableret for lidt under to år siden, har ligeså stille udviklet sig til noget af en succes.

– Sidste år solgte vi omkring 200 overnatninger på autocamperpladsen og i år regner vi med at nå op på omkring 300 overnatninger, oplyser Niels Rasmussen, formand for Øster Hurup Havn.

Autocamperpladsen er tænkt som et tilbud til folk uden båd, der godt kunne tænke sig at være en del af den fantastiske sejleratmosfære, som Øster Hurup Havn er indhyllet i.

– Vi oplever, at brugerne af pladsen primært er ældre par, der måske har sejlet tidligere og nu synes, at de er blevet for gamle til at holde båd, men alligevel ikke har lyst til at vinke helt farvel til havneatmosfæren, forklarer Niels Rasmussen, der dog godt kunne tænke sig at se flere børnefamilier gøre brug af autocamperpladsen som ferieløsning.

– Har man ikke båd, men kunne man godt tænke sig at overnatte og opholde sig tæt på vandet i et rart og venskabeligt sejlermiljø, så er det her en god mulighed, fortæller Niels Rasmussen og tilføjer at Øster Hurup Havn.

Autocamperpladsen ved Øster Hurup Havn er sæsonåben fra 1. april – 15. oktober.