90 på oplevelsesrejse hos Timberman i Hadsund

Nils Villemoes tager godt 90 deltagere med på en oplevelsesrejse i ledelse om de 3 hylder i ledelses-skabet.

Bag arrangementet står firmaet Timberman på Trafikhavnen i Hadsund.

Direktør Keld Jensen fra Timberman fortæller at deltagerne vil opleve Nils Villemoes fortælle om, hvordan man håndterer “bøvl”, og hvad RIGTIG ledelse er?

Om foredraget siger Nils Villemose: – Ledelse ændrer sig, mens vi leder. Læg en plan, men vær klar til at ændre din plan i takt med, at nye muligheder og udfordringer dukker op.

BØVL… – er jysk og betyder “bryderi”, vi nødigt vil undvære”.

Sådan siger Nils Villemoes om mennesket natur og vores behov for udfordringer i hverdagen. For uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst. Vi har som mennesker brug for noget at stå op til, noget at gå op i, og noget at slås for.

– Bøvl er også en by midt i Jylland, fire en halv kilometer nord for Sdr. Omme. Midt i byen slår vejen et knæk. Det er bøvl. Bøvl betyder bøjet – i modsætning til alt det, der er lige ud af landevejen og derfor ofte alt for kedeligt. Mennesket lever ikke af brød alene, som skrevet står, vi har også brug for bøvl. Måske er det en af vor tids store udfordringer – at der ikke er bøvl nok til alle? – Nils Villemoes

Med næsten fire årtier som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Århus. Pludselig eksisterer denne institution ikke længere som selvstændig institution, sådan er det: virksomheder etableres, udvikler sig og forsvinder igen, det er et led i det, vi kalder UDVIKLING og det er i den sammenhæng, interessen for LEDELSE opstår.