90 års fødselsdagen

Der var en lind strøm af gæster, da Hadsund Boldklub holdt 90 års jubilæumsreception i klubhuset forrige lørdag.

Hadsund Boldklub blev stiftet den 20. august 1926 i afholdshotellets lille sal. Klubben opstod på resterne af Hadsund Idrætsforening, der havde opgivet ævred efter at have været i gang siden 1907. Årsagerne til at idrætsforeningen gik i opløsning, fortaber sig i det dunkle, men interessen for at spille bold var uagtet til stede.

Derfor var ca. 20 deltagere mødt frem til den stiftende generalforsamling, hvor Anker Buus Nielsen blev valgt som Hadsund Boldklubs første formand.

Den nyetablerede klubs første boldbane blev lejet for 600 kr. om året. Banen var placeret i den vestlige del af byen nær byens skovpavillon ved Hobrovej. Terrænet var skrånende, og der var ingen høje træer til at fange en bold på afveje. Derfor blev der lavet et plankeværk for at sikre, at klubbens eneste bold blev, hvor den skulle.

Senere købte Hadsund Boldklub et areal i granplantagen ved Højmarken, hvor medlemmerne indrettede sig og fik bedre betingelser at spille under. Økonomien blev efterhånden så god, at der også blev råd til at opføre et lille klubhus af træ, hvor der var to omklædningsrum samt en lille kiosk.

Selvom klubben nu havde fået en bedre bane, var den langtfra plan. Derfor flyttede klubben på ny til andre græsgange. Et nyt stadion blev taget i brug i 1943, og her har Hadsund Boldklub stadig adresse.

Hadsund Boldklubs første kamp i en JBU-turnering var i september 1930. Kampen stod mod Frederiksberg Boldklub (Vorup ved Randers), og endte med en sejr på 4-3. I klubbens første år bestod klubdragten af en grøn- og hvidstribet trøje med røde benklæder. Senere blev trøjefarven ændret til hvid, mens de røde shorts blev bevaret.

Kilde: DBU.